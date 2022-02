SULLIVAN, Gérald



Le 14 janvier 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Gérald Sullivan, époux de feu Léontine Sullivan (née Trinque). Il rejoint son épouse et ses fils, Denis et Luc.Il laisse dans le deuil ses filles Nicole (épouse de feu André Jean-Legros) et Marie, de même que sa soeur Lillian (épouse de feu René Lefebvre). Il laisse également ses petits-enfants Christian, René, Julie (Harry Thelusmon) et Mélanie, ses sept arrière-petits-enfants, sa bru Johanne St-Pierre ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées en toute intimité en l'église des Saints-Anges de Lachine, le 4 février 2022 à 10h. Ceux qui désirent assister à distance à la célébration pourront se rendre au site Facebook de la paroisse des Saints-Anges:Vos messages de sympathie à la famille peuvent être transmis via l'avis de décès sur le site internet deVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.