ARCHAMBAULT, Jeannine



À La Prairie, résidente de Brossard, le 22 janvier 2022, à l'âge de 73 ans, est décédée Madame Jeannine Archambault-Desnoyers, épouse de feu Georges Desnoyers.Elle laisse dans le deuil son fils unique Stéphane Leroux, ses soeurs Réjeanne (Jean-Guy Lacoste), Rollande, Aline (Russell Poll), Claire et Diane, sa belle-fille Manon Gagnon, ses deux petits enfants Jasmin (Roxanne Galarneau) et Véronique (Ian Carignan-Fisette), de même que plusieurs beaux-frères, neveux et nièces, parents et amis.L'exposition aura lieu à7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARDle samedi 5 février de midi à 15h et de 16h à 19h.**Prière de ne pas envoyer de fleurs… En guise de sympathie, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.Remerciements très spéciaux au personnel des soins palliatifs du CHSLD de La Prairie qui a été extraordinaire dans les derniers moments de sa vie… Jean-René, Carine, Alicia, Josée, Audrey et tous les autres: Merci vous avez été ses anges !**Afin de préserver la santé et la sécurité de tous, et dans le but de respecter les directives de la Santé publique, les rituels funéraires ont lieu en toute intimité et sur invitation seulement, puisqu'un maximum de 25 personnes est autorisé par séance. Prière d'informer la famille si vous souhaitez vous présentez au salon.