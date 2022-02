BOISVERT, Roger



À St-Jérôme, le 27 janvier 2022, est décédé à l'âge de 77 ans, M. Roger Boisvert.Il laisse dans le deuil ses fils Yannick (Roxanne Lafleur), Danick (Patricia Barbeau) et leur mère Céline Pagé, ses petits-enfants: Rose, Tristan, Mathéo et Zachary, sa filleule Julie; sa soeur Colette (Denis Lefebvre), ses frères Pierre (Diane Bourassa) et André, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 février 2022 de 9h à 12h au salon de la:ST-ANTOINE-SUR-RICHELIEUinfo@maisonphaneuf.comS.V.P. Vérifier les consignes sanitaires en vigueur lors de cette journée.