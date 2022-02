BÉLANGER, Pierre

Après une longue bataille contre le cancer qui aura duré 5 ans, notre valeureux combattant nous a quittés le 15 janvier.Sa vie a été riche en amour, en contacts chaleureux, en générosité ainsi qu'en soirées bien arrosées et remplies d'humour. Notre peine est incommensurable.Il laisse dans le deuil ses parents aimants, feu Lucien Bélanger et feu Juliette Bélisle, son ange et douce moitié, Johanne Bougie, ses enfants adorés, Mélanie (Mathieu), Martin (Stéphanie) et Benoît (Bianca), les enfants de sa conjointe, Mélanie et Mathieu (Stéphanie), ses petits-enfants, Alexis, Maxime, Laurianne, Océanne, Koraly, Maddox et William, ses frères et soeurs, feu Claude (Monique), Lorraine (Jean-Pierre), Pierrette, Carole (Denis), Pauline Cormier, la mère de ses trois enfants, sa belle-famille Bougie ainsi que de nombreux neveux et nièces.Il laisse aussi dans le deuil plusieurs amis, collègues et clients rencontrés lors de ses 46 années comme conseiller en services financiers.Nous tenons particulièrement à remercier l'équipe d'oncologie du Dr Jean-Luc Dionne (hôpital Maisonneuve-Rosemont) ainsi que l'équipe de radio-oncologie du Dr Alexis Bujold (hôpital Maisonneuve-Rosemont) pour leurs soins exceptionnels, leur travail acharné et leur grande générosité.Nous remercions également Misleidy Rojas (infirmière en soins palliatifs à domicile) pour son humanité et ses petites attentions; elle a vraiment facilité les derniers moments plus difficiles.En raison du contexte pandémique actuel, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.