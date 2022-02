PAQUIN, Yvon



De Repentigny, le 26 janvier 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Yvon Paquin, époux de feu Mme Jeannette Leclair.Il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Diane Surprenant), Francine (Guy Sauvageau) et Chantal, ses petits-enfants David, Lysane, Sébastien, Mélanie, Michael et Jessica, ses arrière-petits-enfants Nathan et Flore, ses belles-soeurs Lucille, Jeannine et Lise, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 février de 11 h à 16 h, suivi des funérailles à 16 h au