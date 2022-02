CARON, Denise



À l'Hôpital régional de St-Jérôme, le 29 janvier 2022, est décédée à l'âge de 87 ans, Mme Denise Caron.Elle laisse dans le deuil son tendre époux Albert Salvetat, ses enfants : feu Louise, Hélène (Richard), Huguette (Stéphane) et Claudette, ses petits-enfants : Marc, Suzanne, Annie, Benoît, Caroline, Geneviève, Valérie, Christina et Christopher ainsi que ses arrière-petits-enfants, autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition ni de funérailles publiques, et l'inhumation se fera en privé ultérieurement.La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital régional de St-Jérôme, particulièrement le 5e étage pour les bons soins prodigués dans les derniers moments de sa vie.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Laurentides.DESROSIERS & FILS INC.info@desrosiersetfils.com