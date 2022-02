Vincent, Denise Vincent, Francine



À Longueuil, le 10 janvier 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée Denise Vincent, épouse de feu André Bibaud et le 22 janvier 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée sa soeur Francine Vincent. Elles étaient les filles de feu Octavien Vincent et de feu Léonie Lavoie.Elles laissent dans le deuil leur belle-soeur Lucette Bouffard-Vincent, plusieurs neveux et nièces et autres parents et amis.La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence ''Vivalia le Boisé'' et le personnel du 7e nord de l'hôpital Pierre-Boucher pour tout le support, l'accompagnement et les bons soins prodigués auprès d'elles.Étant donné les restrictions liées à la COVID, une cérémonie sera tenue à une date ultérieure pour permettre de célébrer comme il se doit la vie et la mémoire de Denise et Francine.www.dignitequebec.com