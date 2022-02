À nous les grands espaces!

Vous avez envie d’évasion dans un endroit, réel ou imaginaire, que vous ne connaissez pas? Voici, dans le désordre, six destinations pour ce périple à travers les jeux...

«Cloudpunk»

Malgré sa légèreté scénaristique – il se termine en une dizaine d’heures –, le titre offre quelques belles occasions d’explorer la ville imaginaire de Cyberpunk City. Vous êtes Rania, la nouvelle livreuse d’une compagnie douteuse, la jeune femme ayant fui sa région d’origine en raison d’une dette impayée. «Cloudpunk» se déroule l’espace d’une nuit durant laquelle elle devra sauver une jeune fille, Pashta, qui détient des renseignements secrets. Les graphismes font penser à «Blade Runner», les dialogues avec les personnages ne manquent parfois ni de piquant ni d’humour, et le tout baigne dans une ambiance de film noir.

«Watch Dogs 2»

Marcus Holloway, jeune pirate informatique de San Francisco – le jeu se déroule dans une version imaginaire de la ville et de plusieurs secteurs, dont Silicon Valley –, doit tout mettre en œuvre pour détruire le système de surveillance de la ville. Vous vous déplacez donc à pied ou à l’aide de différents véhicules, et il est possible de jouer à plusieurs. Réalisé par Ubisoft Montréal, «Watch Dogs 2» n’est pas un clone de «GTA» puisque le joueur peut modifier l’environnement, de même que les personnages non jouables.

«Mad Max»

Sorti en 2015 sur la lancée du film, le titre est un monde ouvert gigantesque dans lequel il est possible de se perdre des jours entiers. Avec son atmosphère de fin du monde, le film fait la part belle à la violence – évidemment – et à l’action beaucoup plus qu’à un scénario vraiment travaillé. Mais, avouons-le, si l’on joue à «Mad Max», ce n’est pas pour la philosophie du propos.

«Terraria»

À priori, «Terraria» est enfantin avec son visuel pixélisé à la NES. Mais détrompez-vous, vous en avez pour des heures voire des jours d’exploration. Car vous débutez avec quelques outils de base et un tutoriel sous forme de PNJ. Il vous faudra ensuite vous débrouiller, trouver des ressources, construire des outils et, évidemment, vous promener afin d’effectuer des découvertes qui vous aideront à mener à bien votre mission. Allez-y, c’est tripant... et c’est parfait pour les préados.

«Ghost of Tsushima»

Bien sûr, vous devez protéger l’île de Tsushima pendant la première invasion mongole du Japon. Bien sûr, vous êtes un samouraï expérimenté et versé dans les arts du combat. Mais «Ghost of Tsushima» est bien plus. L’univers est explorable à loisir, les paysages sont à couper le souffle et sachez qu’une équipe est allée au Japon enregistrer certains sons, dont les pépiements d’oiseaux. Quant à la musique, elle est envoûtante... à l’image de ce titre dépaysant.

«Death Standing»

Création de Hideo Kojima – l’homme derrière «Metal Gear» –, «Death Standing» se déroule aux États-Unis après un événement catastrophique. Et puisque des créatures dangereuses circulent désormais librement, il revient à Sam Porter Bridges, contrôlé par le joueur, de livrer des provisions à des groupes isolés et de remettre le réseau de communications en état. Fait impressionnant, les différents personnages sont joués par des acteurs ou réalisateurs connus comme Mads Mikkelsen, Nicolas Winding Refn, Léa Seydoux ou Guillermo del Toro.