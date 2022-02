André Dussault: un courtier engagé, au-delà de la vente

Même après 18 ans de carrière en tant que courtier immobilier, André Dussault, de Sotheby’s Realty Québec, poursuit toujours le même objectif: celui d’offrir le meilleur service qui soit à ses clients, et ce, à chaque étape du processus menant à la réalisation de leur rêve. C’est pourquoi son équipe et lui n’hésitent pas à suivre des formations afin de les accompagner dans une prise de décision éclairée.

Soucieux de toujours bien informer ses clients sur l’objet de leurs préoccupations et de leurs questionnements lors de la vente ou de l’achat d’une propriété, André Dussault a eu «une idée de génie». Il a sollicité des entreprises locales spécialisées afin qu’elles offrent à toute son équipe des formations liées aux différents domaines de la construction et du bâtiment.

Après tout, «plus un courtier possède de connaissances, mieux il peut conseiller son client et répondre à toutes ses interrogations», affirme M. Dussault. Les entreprises approchées «ont toutes accepté d’emblée et étaient très fières de transmettre leur expertise», poursuit-il.

Ainsi, en plus de demeurer à l’affût des tendances, des nouveaux matériaux et des technologies récentes, son équipe et lui ont déjà suivi une multitude de formations, notamment sur la ventilation, la climatisation et les échangeurs d’air, «des éléments très importants dans le contexte actuel», précise le courtier.

Ils ont également approfondi leurs connaissances en matière de revêtements de plancher et de revêtements muraux de toutes sortes, ainsi qu'en matière d'ergonomie des cuisines actuelles, de puits artésiens, d'installations septiques et de certificats de localisation.

Une équipe de confiance

Il est tout naturel que de futurs propriétaires souhaitent connaître toutes les facettes de la maison pour laquelle ils ont un coup de cœur, puisque personne ne veut avoir de mauvaises surprises. Ils font donc confiance à leur courtier, qui sait mettre en lumière les atouts de la propriété, tout en ciblant les soins qu’ils devront y apporter.

M. Dussault et son équipe ont d’ailleurs appris à bien décortiquer les rapports d’inspection. De ce fait, ils maintiennent leurs connaissances à jour quant aux normes de construction, afin de bien informer et conseiller leurs clients sur l’état actuel du bâtiment et ses besoins futurs.

«On a les réponses à leurs questions et c’est rassurant pour eux», souligne M. Dussault, bien au fait que la vente et l’achat d’une propriété engendrent une panoplie d’émotions.

Et puisque ce sont toutes des entreprises locales qui ont partagé leur expertise avec l’équipe d’André Dussault, les clients pourront facilement s’y référer par la suite, pouvant déjà ajouter à leur carnet d’adresses celles de plusieurs experts.

André Dussault et son équipe réalisent annuellement une centaine de transactions de propriétés en tout genre, accompagnant des vendeurs et des acheteurs partout dans la région de Québec. Pour faire le premier pas vers la réalisation de votre projet immobilier, visitez andredussault.com.