«Apéro piquant»: Guy Nantel revient sur ses controverses

Guy Nantel a dénoncé l’intimidation, dont il a récemment été victime sur les réseaux sociaux, lors de son passage au balado «L’apéro piquant».

Dans cet épisode, disponible sur Qub radio depuis la fin du mois de janvier, il s’est notamment exprimé sur la liberté d'expression et les controverses qui l’ont accompagné, notamment en lien avec le «débat» sur le féminisme qu’il a organisé avant les Fêtes.

«Les gens m’accusaient littéralement d’encourager les violeurs. Chaque jour, je reçois encore des messages de niaiserie de même», a dit l’humoriste. Il a précisé ensuite qu’il défendait plutôt le fait que les termes tels que masculinité toxique et culture du viol divisaient au lieu de faire partie de la solution.

Sophie Durocher lui a cependant reproché son manque d’écoute lors des «débats» qu’il a organisé dans le cadre de la sortie de son livre «Le livre offensant». «L’erreur que tu as faite, [...] excuse-moi de te le dire, mais tu n’avais pas nécessairement énormément d’écoute et aussi les termes du débat n’étaient pas nécessairement clairs. L’idéal, ça aurait été qu’il y est toi, un invité et un modérateur entre les deux», a-t-elle dit.

Elle lui a ensuite reproché sa posture d’animateur, débatteur et moteur de ces capsules promotionnels.

«C’est plate parce que parler de masculinité toxique c’est intéressant, questionner la culture du viol c’est intéressant, comment se fait-il qu’on ne soit pas capable de s’assoir, des hommes et des femmes, et de se parler de ces questions-là. Moi je trouve ça triste», a-t-elle ajouté.

Au cours de cet épisode, Guy Nantel a aussi confié à Richard Martineau et Sophie Durocher que ses enfants subissaient au quotidien les contrecoups de ses prises de position.

Il est aussi revenu sur son passage en politique où il a notamment confessé son manque d’expérience. «En même temps le PQ pour moi ça dépasse le parti, c’est la nation québécoise pour moi qui est péril présentement de façon fulgurante. C’est très préoccupant», a-t-il indiqué.

Il a par ailleurs fait part de ses inquiétudes face à la mort lente du français dans la Belle Province.