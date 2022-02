FORTIN, Yvon



À Pointe-Claire, le 16 janvier 2022, est décédé M. Yvon Fortin, à l'âge de 85 ans, autrefois de Rouyn-Noranda. Il était l'époux de Mme Jocelyne Gignac.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux fils Pierre et Gilles (Paola Arsenault), ses deux petits-enfants Éric et Julie, ses deux frères Robert (Muguette Bergeron) et Jean-Pierre Fortin, plusieurs neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Un don à la Fondation de l'Hôpital Lakeshore serait apprécié.Un service commémmoratif aura lieu à une date ultérieure.