AUPRIX, Paul



À Saint-Hyacinthe, le 11 janvier 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Paul Auprix (feu Claire Brizard), grand sénateur de la denturologie. Il était le 10e de sa famille et le dernier de sa génération.Il laisse dans le deuil sa fille France, son fils André (Patricia), ses petits-enfants Katherine (Shawn) et David (Mélanie), ses arrière-petits-enfants Kali, Ève et Xavier, sa belle-soeur Marcelle, ses beaux-frères Jean-Paul (Claire) et Jacques (feu Juliette), de nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs confrères et amis.En raison des mesures sanitaires actuelles, parents et amis seront avisés de la date de la cérémonie qui aura lieu au cimetière de La Cathédrale de Saint-Hyacinthe.