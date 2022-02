CINQ-MARS, Yvon



À Montréal, le samedi 29 janvier 2022 est décédé, à l'âge de 93 ans, Yvon Cinq-Mars, époux de Nicole Bournival.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Manon (André Pauzé) et Nathalie (Brent Driedger), ses petits-enfants Aiden et Liam Driedger, son frère, ses soeurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Une cérémonie aura lieu en privé.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de cardiologie de Montréal.