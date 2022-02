ALEXANDER, Noreen



C'est avec tristesse et regret que nous annonçons le décès de Mme Noreen Alexander (Toni), survenu le 24 janvier 2022 à l'âge de 65 ans.Elle laisse dans le deuil son époux M. Fidèle Tremblay, ses trois enfants Stéphanie, Tammy et Frédéric, ses sept petits-enfants: Julian, Olivia, Jeremy, Lucas, Maori, Flora et Emma, ainsi que ses frères et soeurs: Kevan, Nancy, Dean, Nita, Mike, Deneen et Tracy.Compte tenu des restrictions actuelles une cérémonie se tiendra plus tard au cour de l'année à l'Église St-Hilda, à Montréal.