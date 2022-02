Camacho a apprécié le «beau geste» de Johnston

Maintenant que son nouveau contrat est officiellement signé, Rudy Camacho est ravi de retrouver ses coéquipiers du CF Montréal.

«Ça fait du bien. La trêve a été un peu longue. J’avais hâte de reprendre. S’entraîner tout seul, ce n’est pas idéal», a-t-il affirmé à TVA Sports, mercredi, au camp préparatoire en Floride.

Camacho n’est pas encore dans une forme optimale. Ce n’est cependant seulement qu’une question de temps.

«Je devrais être apte à rejoindre l’équipe dans une semaine ou deux», a assuré le défenseur français.

À la suite du départ de Camacho, qui a finalement changé d’idée, le nouveau venu Alistair Johnston avait pris son numéro 4.

Johnston l’a toutefois déjà redonné à Camacho, qui a beaucoup apprécié ce geste.

«Alistair m’a contacté pour me dire qu’il me laissait mon numéro. J’ai apprécié. Je lui ai dit que ça ne me posait aucun problème qu’il le garde. Je n’ai pas forcément d’attache à un numéro en particulier. En tout cas, c’est un beau geste de sa part. J’apprécie», a-t-il dit.

La famille d’abord

L’athlète de 30 ans a passé les quatre dernières saisons à Montréal, mais il n’était pas parvenu à s’entendre avec le club pour la saison 2022, et ce, même s’il avait reçu une proposition de deux ans.

Les deux parties ont finalement trouvé un terrain d’entente mardi, alors que Camacho a obtenu un nouveau contrat de deux ans.

S'il a décidé de rester dans la métropole québécoise, c’est en grande partie pour des raisons familiales, a-t-il expliqué.

«Comme j’étais en fin de contrat, c’était dans mon droit de négocier avec eux ou une autre équipe. On ne s’est pas entendu. Je cherchais le meilleur projet pour moi et ma famille, et c’est Montréal. Je suis content d’être ici. C’est bien pour tout le monde.

«J’ai eu des propositions ailleurs, mais tous les éléments n’étaient pas réunis. Olivier Renard est revenu avec une offre. C’est bien pour moi, pour ma famille et pour le club. Ça ne valait pas le coup de partir et de ne pas voir mes enfants pendant six mois.»

Camacho a disputé 80 matchs et près de 7000 minutes avec le onze montréalais. En 2021, il a été proclamé le joueur défensif par excellence du CF Montréal.