«Cerebrum 2»: Marie-Thérèse Fortin, Frédéric Millaire-Zouvi et Anthony Therrien s’ajoutent à la distribution

François Papineau – qui remplace Claude Legault – et Christine Beaulieu tournent en ce moment la deuxième saison de «Cerebrum», qui gravite dans l’univers de la santé mentale en incorporant à sa recette des ingrédients de suspense psychologique et d'enquête policière.

La distribution, annoncée mercredi, comprend de nouveaux visages. C’est le cas de Virginie Fortin, Hugues Frenette, Micheline Lanctôt, Chanel Mings, Frédéric Pierre et Éric Robidoux.

Marie-Thérèse Fortin, Frédéric Millaire-Zouvi et Anthony Therrien interprètent pour leur part des patients de l’Institut national de santé mentale.

Marguerite Bouchard, Henri Chassé, Olivier Gervais-Courchesne, Myriam Leblanc, Anglesh Major, Alexis Martin, Christiane Pasquier, Marie-Chantal Perron, Henri Picard, Ludivine Reding, Jacynthe René, Gabriel Sabourin, Sonia Vachon et Marianne Verville reprennent de leur côté leur rôle respectif sous la direction des réalisateurs Guy Édoin et Catherine Therrien.

Le Dr Henri Lacombe (François Papineau) revient d’un voyage en Asie où il a repris son souffle après l’assassinat de sa femme Anne (Évelyne de la Chenelière). Simone Vallier (Christine Beaulieu) enquête sur des meurtres de jeunes femmes avec Danno (Olivier Gervais-Courchesne). Henri et Simone collaborent à nouveau, le docteur pouvant l’aider à entrer dans la tête du tueur.

Produit par Sphère Média et écrit par Richard Blaimert, «Cerebrum» est en tournage et les nouveaux épisodes seront disponibles sur ICI TOU.TV EXTRA dès ce printemps.

Rappelons que François Papineau – qui tourne aussi dans «Entre deux draps et «5e rang» – a remplacé Claude Legault au pied levé. Ce dernier est en arrêt de travail officiel depuis février 2021.

Le tournage de «Cerebrum» a été retardé de plus de deux ans, d’abord à cause de la pandémie, puis en raison de l’épuisement professionnel du comédien, qui est une figure indissociable du petit écran depuis plusieurs années après avoir joué dans des séries marquantes comme «19-2», «Fugueuse», «Appelle-moi si tu meurs» et «Annie et ses hommes».

On a revu Claude Legault dans le dernier «Bye Bye» et il continue d’apparaître dans des publicités, mais il n’a pas encore repris de rôle en continu à la télé.

