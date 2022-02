Comment apprendre à mes enfants les vertus de l’économie ?

Je viens de me séparer du père de mes enfants. Une décision prise d’un commun accord. Pour être franche, on avait une liaison chacun de notre côté. Dans mon cas, c’est resté une aventure puisque mon amant n’a pas quitté sa femme. Mais dans le cas de mon ex, c’était sérieux, puisqu’il est en couple et que sa nouvelle flamme est déjà enceinte.

Globalement, on se quitte en bons termes, sauf en ce qui concerne le plan financier, puisque nous avons accumulé un paquet de dettes que ni lui ni moi ne pouvons assumer sans l’aide de l’autre. Des dettes qui ont d’ailleurs contribué à assombrir nos longs mois de COVID. On était déjà pris à la gorge quand elle a commencé, et vu nos rentrées d’argent en dents de scie pendant l’année et demie qu’elle a duré, ça n’a fait qu’accentuer le problème.

On avait beau se faire croire qu’on s’en sortirait, on savait très bien que la réalité allait nous rattraper un jour ou l’autre. Et avec la séparation, ce jour est venu. Je l’ai laissé avec la responsabilité de la maison puisqu’elle n’est pas vendue, tout en sachant qu’il n’aura jamais la capacité de faire face aux paiements.

En ce qui me concerne, j’ai réussi à me loger avec les enfants dans un lieu que je peux me payer. On est serré pour le reste, mais je m’en sors. Mon problème, c’est de récupérer un peu de ce que j’ai laissé derrière moi sans étouffer mon ex. Mais de son côté, c’est comme si tout allait rentrer dans l’ordre comme par miracle, alors que sa nouvelle jeune blonde ne voit qu’à travers ses lunettes roses à lui. Je ne veux pas perturber mes enfants avec ça, mais j’ai peur pour mon avenir, donc pour le leur en même temps.

Qu’est-ce qu’on fait dans un cas comme le mien pour redresser une situation dont je n’avais jamais mesuré la portée auparavant ? Je sais que j’ai contribué à laisser aller les choses sans réagir, mais comme moi aussi j’aimais les folies qu’on se permettait mon ex et moi, comment je fais pour effacer ça dans l’esprit de nos enfants ? La seule excuse que j’ai pour expliquer mon manque de vigilance sur nos dépenses, c’est que j’ai passé mon enfance avec des parents tellement mesquins, que j’avais envie de me venger pour les privations que j’avais subies.

La culpabilité va finir par me tuer

La culpabilité est de bien peu d’utilité quand on veut se sortir d’une impasse, quelle qu’elle soit. Il y a urgence pour vous deux de consulter un spécialiste en finance qui va vous démêler tout ça et vous indiquer les avenues possibles pour vous sortir du pétrin. Si vous craignez les coûts afférents, commencez par consulter une ACEF (Association coopérative d’économie familiale) pour faire le point. Car, avant de penser à équiper vos enfants pour bien se gérer financièrement, il faut leur donner l’exemple en le faisant pour vous-même.