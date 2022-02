Controverse entourant un bricolage sur les convois de camionneurs dans une école

Un bricolage ayant pour thème les convois de camionneurs, réalisé dans une école primaire de l’agglomération de Longueuil, soulève plusieurs questions et inquiétudes chez les parents.

• À lire aussi: L’Est du Québec participera au «Convoi de la liberté»

• À lire aussi: «Parquer un truck dans rue», c'est criminel

Une enseignante a fabriqué, avec ses élèves, un convoi qui amène, selon elle, les souvenirs. On y voit, entre autres, des camions, des gyms et des restaurants ouverts, des salles bondées et des enfants qui fêtent.

Capture d'écran/TVA Nouvelles

La direction de l’établissement dit avoir «procédé rapidement au retrait de cette œuvre», selon le Centre de services scolaire Marie-Victorin (CSSMV).

Le centre de services scolaires explique que «les activités réalisées à l’école [doivent] répondre d’abord et avant tout aux objectifs pédagogiques du Programme de formation de l’école québécoise».

«Un message explicatif sera transmis aux parents des élèves concernés, l’œuvre ayant généré des questionnements», ajoute le CSSMV.

Pour le psychoéducateur et professeur à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Jonathan Bluteau, cette réalisation peut poser un problème dans la mesure où l’enseignante, une adulte, impose sa vision aux enfants.

«Ça semble être une démarche de groupe. Donc, c'est certain qu'on peut supposer que ce qui est présenté là comme production est plutôt selon la perspective de l'adulte et non pas à partir de la perspective de l'élève. Puis c'est peut-être là où il peut y avoir un problème en fait», analyse-t-il.

Le Syndicat de Champlain, auquel est affiliée l’enseignante, souhaite «prendre la mesure des événements» et évaluer «les droits de [leur] membre» avant de réagir.

«Cependant, il est important de préciser que depuis le début de la pandémie, le Syndicat de Champlain encourage la vaccination de ses membres et le respect des mesures sanitaires», tient à clarifier le syndicat.

Le cabinet du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, n'a pas voulu commenter.

- d’après les informations d’Andy St-André