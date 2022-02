Convoi de la liberté à Québec: Legault s’en remet aux policiers

Le gouvernement Legault souhaite que le «convoi de la liberté» qui envahira la Colline parlementaire ne nuise pas au Carnaval de Québec et s’en remet au jugement des policiers afin de contrôler les manifestants.

«Je fais confiance aux policiers de Québec, au maire de Québec et à la SQ», a affirmé François Legault, questionné sur les risques de débordement alors qu’un «convoi de la liberté» mené par le syndicaliste «Rambo» Gauthier s’amène à Québec.

«Il faut que les règles soient respectées.» Les protestataires viennent assiéger Québec pour dénoncer les mesures sanitaires et «retrouver leur liberté d’avant».

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, espère que les manifestants ne dérangeront pas les festivités du Carnaval de Québec qui commence ce weekend.

«Les festivals et les évènements en ont tellement arraché depuis deux ans», a souligné la ministre, indiquant que Québec souffre déjà de l’absence des touristes internationaux et des croisières.

«Les restaurants ont été fermés. C’est dur pour les commerçants. Donnez-leur une chance aux commerçants, aux festivaliers, aux gens de Québec et de partout au Québec de pouvoir profiter de l’un des plus grands festivals qui sont tenus au Québec.» Les organisateurs et les commençants sont inquiets. Mme Proulx a déjà affirmé que le gouvernement sera au rendez-vous pour aider l’industrie en cas de problèmes.

Chez lui

La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, a quant à elle invité le leader du mouvement des camionneurs du Québec «Rambo» Gauthier, à rester chez lui si son objectif était de paralyser la Ville de Québec.

«Si l’objectif de Rambo Gauthier, là, c’est de venir à Québec puis de manifester de manière pacifique, c’est une chose. Si son objectif c’est de venir jammer la ville de Québec pour jammer la ville de Québec, empêcher les restaurateurs de fonctionner, les petits commerçants, moi, je l’invite à rester chez lui», a indiqué Mme Anglade.

Le péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon a mentionné que manifester devant l’Assemblée nationale est un droit, mais que «prendre la Ville de Québec en otage» est inacceptable.

Le ministre responsable de la Côte-Nord a affirmé être «inconfortable» avec les propos de Rambo Gauthier.