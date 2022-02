«Convoi de la liberté» à Québec: des zones de stationnement pour les camionneurs

La police de Québec envisage de prévoir des endroits où il sera permis de stationner les camions du convoi de manifestants, mais s’attend à les voir quitter dès la fin de la journée samedi.

La police attend l’arrivée de groupes dès jeudi, mais elle est en contact avec les différents organisateurs des convois qui convergent vers la capitale. André Turcotte, directeur adjoint à la surveillance du territoire, au Service de police de la Ville de Québec, assure que la «discussion est ouverte» et qu’il y a une «très bonne collaboration avec ces personnes».

Circulation

La police est à analyser la situation, mais une des possibilités est d’aménager des zones où les camions pourront se stationner sur la colline parlementaire. L’objectif est d’assurer la circulation des véhicules d’urgence. «On s’assure d’avoir des zones ou ce sera tolérable et toléré d’avoir ces camions-là. Au moment où je vous parle, on est encore en planification», a-t-il indiqué en conférence de presse, mercredi.

Pas de siège prévu

Quant à un éventuel «siège» de la capitale, comme ce qui est vécu ces jours-ci à Ottawa, M. Turcotte affirme que «pour ces rassemblements, au-delà de la journée de samedi, on n’a pas d’indication qu’il y aura des gens encore présents».

Déjà, il était prévu que des rues soient fermées à la circulation dans le secteur en raison de la tenue du Carnaval de Québec, cette fin de semaine. C’est le cas de Honoré-Mercier, entre René-Lévesque et Grande Allée, et de Grande Allée, entre le Concorde et D’Auteuil. Du côté de René-Lévesque, l’artère sera ouverte.

Le SPVQ s’attend à ce que la manifestation se déroule «dans la paix et bon ordre». «Aucun acte de vandalisme, de violence ni aucune infraction criminelle ne sera toléré.»

RTC et SQ

Du côté du Réseau de transport de la Capitale (RTC), la porte-parole Brigitte Lemay a soutenu que «les équipes opérationnelles du RTC sont prêtes. Il s’agit pour nous de procédures opérationnelles habituelles qui sont normalement déployées lors de perturbations sur le réseau ou d’événements majeurs. Les autobus circuleront selon les horaires en vigueur».

Cette dernière a invité les usagers du transport en commun à se tenir informés des éventuels retards ou détours par l’intermédiaire de l’application Nomade ou sur le site Internet du RTC.

Du côté de la Sûreté du Québec, on a déclaré ceci : «On est en lien avec (le SPVQ). Oui, on va être présent et ça fait partie de notre mandat de sécuriser le réseau routier et de maintenir la paix. Tout ce qui concerne la planification, c’est sûr qu’on ne dévoile pas d’informations à ce sujet-là.»

– Avec la collaboration de Taïeb Moalla et de Jean-Luc Lavallée