D'autres locataires face à de grandes hausses de loyer

Des locataires de partout en Estrie et ailleurs au Québec goûtent à la médecine de la clause F, qui permet aux propriétaires d'habitations neuves de rehausser sans limite le loyer de leurs locataires pendant une période de cinq ans suivant la fin de la construction.

Linda Pattyn et ses voisins de Magog sont eux aussi victimes de la clause F, a-t-elle expliqué au lendemain d'un reportage de TVA Nouvelles sur une locataire de Granby qui a reçu une hausse de 30%.



«Pour moi, c’est une hausse de plus de 20% et certaines de mes voisines, ça va jusqu’à 32%, tout ça à cause de la clause F. Il faut que le gouvernement abolisse cette clause», a demandé Mme Pattyn.



Québec solidaire réclame aussi l’abolition de la clause F. «C’est incroyable ce que ces citoyens vivent, il y a un vide juridique», croit le porte-parole de Québec solidaire en matière de logement et d’habitation, Andrés Fontecilla.

Ce dernier déposera jeudi une motion à l'Assemblée nationale pour faire supprimer la clause F. «Il faut abolir cette clause pour que les locataires qui demeurent dans un loyer construit depuis moins de cinq ans puissent s’adresser au Tribunal administratif du logement, comme c’est le cas pour tous les autres logements.»



La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) convient qu'il y a des ajustements à faire, mais elle prévient que le retrait complet de la clause pourrait avoir des effets pervers.

«On n’aime pas ça voir des familles confrontées à de telles hausses de loyer, c’est triste. Il y a clairement place à l'amélioration. Il faut cependant se rappeler que cette clause F avait pour objectif d’inciter les constructeurs à bâtir du locatif. Si on retire la clause F, il va falloir mettre en place un autre incitatif», a expliqué le directeur général de la CORPIQ, Benoit Ste-Marie.



La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, procédera, jeudi matin, à une annonce en lien avec la construction de logements abordables. Selon nos informations, un nouveau programme pourrait permettre de réduire de 75% les délais dans la construction de logements abordables.

