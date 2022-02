Des acquisitions de 900 millions $ pour une nouvelle filiale de Garda

Le fondateur de Garda World, Stéphane Crétier, lance Sesami, une entreprise spécialisée dans la gestion de l’argent comptant, mais il est loin d’être acquis que celle-ci aura son siège social au Québec.

« Stéphane et moi, on voit l’occasion de bâtir un deuxième champion mondial », explique depuis la Floride Stéphane Gonthier, le chef de la direction de la division de transport de valeurs chez Garda, au cours d’un entretien avec Le Journal.

Pour l’instant, « Gestion technologique du numéraire Sesami » est domiciliée au Québec, mais la nouvelle filiale de Garda pourrait bien installer ses pénates ailleurs.

« Il n’y a pas de décision qui a été prise au niveau du siège social », affirme M. Gonthier.

Sesami démarre en force avec l’acquisition, pour 900 millions $ en tout, des firmes Tidel du Texas et Gunnebo Cash Management de la Suède. Ensemble, les deux entreprises génèrent des revenus annuels de 1,3 milliard $.

Coffres-forts

Tidel et Gunnebo fabriquent des machines de traitement des billets de banque, des coffres-forts « intelligents » et d’autres appareils connexes à l’usage des commerces, des restaurants et des institutions financières. Tidel a été fondée en 1978 par la chaîne de dépanneurs 7-Eleven, qui souhaitait réduire les vols à main armée.

« Ces équipements-là permettent aux détaillants de réduire leurs coûts de collecte de l’argent », indique Stéphane Gonthier, 55 ans, un ancien dirigeant d’Alimentation Couche-Tard et de Dollarama.

Malgré la popularité toujours croissante des cartes de crédit et du paiement mobile, « il y a toujours un avenir pour le cash », insiste M. Gonthier.

Tidel et Gunnebo emploient plus de 300 ingénieurs, programmeurs et autres spécialistes.

Petit goût de revanche

Ironiquement, l’un des clients de Tidel est la firme de sécurité britannique G4S, que Garda a tenté d’acheter l’an dernier avant de se faire damer le pion par Allied Universal, une entreprise en partie détenue par la Caisse de dépôt et placement.

Le grand patron de Tidel, Darren Taylor, qui se joindra à Sesami, est par ailleurs un ancien dirigeant de G4S.

