Des températures positives pour le jour de la marmotte

En ce jour de la marmotte, les températures seront au-dessus du point de congélation dans le sud du Québec où le ciel sera généralement nuageux, annonçant probablement un printemps précoce.

Mais, cette prédiction n’empêchera pas l’arrivée, jeudi, d’un système dépressionnaire qui balayera les régions du sud du fleuve Saint-Laurent ramenant dans son sillage une bordée de neige pouvant atteindre 15 centimètres.

«L'heure de pointe de jeudi soir pourrait être difficile en raison des accumulations rapides de neige sur les routes», a indiqué Environnement Canada dans son bulletin météorologique spécial.

Le BMS concerne pratiquement tout le sud et le centre de la province, allant de Gatineau et la grande région de Montréal jusqu’à Québec et la Beauce, en passant par la Montérégie et l’Estrie.

La neige persistera jusqu’à vendredi à Gatineau où les accumulations pourraient atteindre 20 centimètres au sol.

Mais les Québécois pourront profiler du redoux qui s’installe mercredi et jeudi avec un mercure qui oscillera entre 2 degrés et 4 degrés pour les secteurs du sud, alors que dans le nord, le temps sera plus froid.

À Montréal, la journée de mercredi s’annonce plutôt calme avec un temps nuageux et 2 degrés au compteur.

Le redoux sera néanmoins de courte durée, puisque l’agence fédérale prévoit des températures à la baisse dès vendredi.