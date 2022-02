Patinage de vitesse aux Jeux de Pékin: Dion et Brunelle sont motivés

PÉKIN | Médaillé de bronze aux Jeux de Pyeongchang en 2018 au relais 5000 m, Pascal Dion peut maintenant aspirer au podium dans les épreuves individuelles.

Dion a terminé au premier rang du classement cumulatif sur 1000 m lors des quatre épreuves de la Coupe du monde cet automne.

« J’adore mon nouveau rôle, a souligné Dion, hier, au terme de l’entraînement de l’équipe canadienne. Je suis vraiment fier du travail que j’ai fait pour découvrir mon potentiel dans les distances individuelles. Ma confiance a augmenté et je n’hésite pas à aller en avant dans les courses. »

En plus du 1000 m, Dion prendra le départ du 1500 m et du relais mixte (2000 m), nouvelle épreuve au programme à Pékin.

Un baptême à 18 ans

De son côté, Florence Brunelle vivra son baptême olympique. Âgée de seulement 18 ans, elle est la plus jeune patineuse dans l’histoire de l’équipe canadienne de courte piste à mériter son laissez-passer pour les Jeux.

« J’ai très hâte et je réalise que je participe à un événement hors du commun, a-t-elle raconté. Le plus impressionnant est de voir tous les pays réunis dans tous les sports au même endroit. Je veux profiter à fond de mon expérience. Je suis toujours nerveuse quand j’embarque sur la glace, mais là, l’enjeu est différent. »

Lancée dans la fosse aux lions en mars dernier à l’occasion du championnat mondial alors qu’elle n’avait jamais pris part à un événement international chez les seniors de sa carrière, Brunelle estime qu’elle est maintenant mieux outillée pour se frotter à l’élite.

« Ce n’est pas le fun de vivre des bas, mais ça te permet de réaliser que des hauts vont revenir. Je me sens vraiment mieux qu’au championnat mondial », a-t-elle mentionné.

Prête à se battre

Quels sont les objectifs de la patineuse de Trois-Rivières ?

« Mon objectif est d’aller me battre, a-t-elle imagé. Parfois le stress me fait peur et je ne me bats pas. Au relais mixte avec les gars, la vitesse ne me fait pas peur. Je suis prête à tourner. »

Lundi, Brunelle a reçu la confirmation qu’elle a été retenue pour le championnat mondial junior qui se déroulera du 4 au 6 mars à Gdansk en Pologne. En 2020, elle avait remporté l’argent sur 500 m et 1500 m.

