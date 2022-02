VIAU, Raymond



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Raymond Viau, survenu le 22 janvier 2022, à l'âge de 77 ans.Outre son épouse, Diane Ross, il laisse dans le deuil ses trois enfants, Julie (Mathieu), Daniel et Alexandre (Nathalie), ses petits-enfants, Jessica, Zachary et Noélie, ses soeurs Claudette et feu Micheline, sans oublier les autres parents et ses nombreux amis.Un hommage lui sera rendu à la2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINEwww.jjcardinal.ca |le jeudi 10 février et les funérailles se dérouleront le vendredi 11 février, à l'église des Saints-Anges-Gardiens de Lachine.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé Publique, les visites et les funérailles se feront, auprès de la famille.