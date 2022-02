JUTRAS GAGNÉ, Thérèse



À l'Hôtel-Dieu de Sorel, le 29 janvier 2022 est décédée à l'âge de 93 ans, Mme Thérèse Gagné, épouse de feu Jean Jutras, demeurant à Sainte-Victoire-de-Sorel et autrefois à Montréal.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Michel Robillard), Richard (Huguette Légaré), Bernard (Christine Larocque) et Réal (Maryse Roy); ses petits-enfants: Karine, David (Tammy) et Camille (Guillaume-Félix); ses frères et soeurs: Roger (feu Thérèse), Roland (Reine-Aimée), Rita (Joanne) et Félix (Ginette). Elle était également la soeur de feu Léo, feu Cécile, feu Jeannine, feu Fernand et feu Lisette. Elle laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Considérant les circonstances actuelles, les funérailles de Mme Jutras auront lieu en l'église de Sainte-Victoire-de-Sorel à une date ultérieure. La date et l'heure vous seront communiquées dans les médias au moment opportun.La famille souhaite remercier le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Sorel ainsi que Dre Dominique Lalonde pour les excellents soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don fait en sa mémoire à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel ou à la Société canadienne du cancer.Direction funéraire80 RUE CHARLOTTESOREL-TRACY, QC J3P 1G4Tél. 450.742.8822salonsmandeville.comg.mandeville@bellnet.ca