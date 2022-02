DUFOUR, Fernand



À l'infirmerie de la Résidence Notre-Dame-de-Richelieu, le 21 janvier 2022, est décédé à l'âge de 87 ans, le père Fernand Dufour, o.m.i., fils de feu Léopold Dufour et de feu Germaine Tremblay.Outre sa famille religieuse, le défunt laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Ludger (Gisèle Girard), Hélène, f.m.m., Marie (Berthin Cyr), Gabrielle (Serge Desrosiers) et Claude (Odette Royer).L'ont précédé dans le deuil : feu Jeannette (Roger Dasilva), feu Marcel (feu Nicole Leblanc), feu Egide (Suzanne Dufour), feu Jeanne-d'Arc (Yvon Lajoie), feu Madeleine (Gilbert Simard) et feu Florent (Linda Morneau).Ses funérailles seront célébrées à une date ultérieure à l'église Saint-Sauveur de Québec, 215 avenue des Oblats.