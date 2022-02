ARRELLE, Arthur



Décédé à Montréal le lundi, 17 janvier 2022, à l'âge de 84 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Geneviève Lebrun, ses filles Lucie (Louis) et Martine (Normand); ses petits-enfants Jade, Myriam (Francis), Sébastien ainsi que son arrière-petit-fils Zack; son frère Robert (Lise), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Étant donné les circonstances de la pandémie, une cérémonie privée aura lieu.Vous pourrez signer le registre virtuel de la :En sa mémoire, un don à la Fondation de l'Institut de cardiologie serait apprécié.