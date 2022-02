En attente d’une chirurgie au genou: les non-vaccinés m’empêchent d’être opéré

Un jour, un de mes patrons m’a rappelé ceci: «Daniel, pour certains, tout ce qui compte, c’est leur petit monde à eux autres». Quand je vois ces gens qui manifestent en disant qu’on brime leurs droits, je suis d’avis qu’ils briment eux-mêmes les droits des autres.

Je suis rendu à presque 29 mois d’attente à l’hôpital du Suroît pour une opération au genou. Le 18 octobre dernier, mon médecin a contacté l’hôpital et il n’y avait que 6 personnes avant moi. Sans me faire de promesses, il disait que ça devrait être bon pour la fin novembre ou début décembre. Entre-temps, il a dû m’arrêter de travailler et la situation s’est détériorée à l’hôpital.

Pour moi, tous les non-vaccinés qui prêchent pour leur liberté et qui se font hospitaliser prennent ma place en m’empêchant d’être opéré et de pouvoir retourner au travail par la suite.

Des conséquences pour plusieurs

Il y a plusieurs personnes dans la même situation. Ce n’est pas agréable de passer toutes ses journées avec une orthèse au genou en attendant mon opération. Seulement à mon travail, on compte trois personnes, en m’incluant, qui sont absentes en raison d’une attente pour une chirurgie. Dans une période de pénurie de main-d’œuvre, ces non-vaccinés nuisent à l’économie.

Vendredi dernier, un journaliste interrogeait un sympathisant qui disait appuyer cette cause pour avoir le libre choix. Le journaliste lui a alors demandé ce qu’il pensait des gens dans le secteur de la santé qui en subissaient les conséquences dans les hôpitaux. Le sympathisant a répondu: «c’est leur choix».

Égoïsme en croissance

Je ne peux pas croire qu’il y a des gens qui peuvent penser comme cela. Plusieurs autres personnes disaient qu’elles faisaient cela pour leurs enfants alors qu’on encourage des camionneurs qui laissent leurs moteurs tourner 24 heures par jour et qui polluent: bel héritage et bel exemple pour les enfants et pour la planète. De plus, on enlève aux commerçants d’Ottawa la liberté d’exploiter leurs commerces.

Moi aussi, comme tout le monde, j’ai hâte que tout revienne à la normale. Mais quand je vois la plupart de ces manifestants qui se contrebalancent du personnel en santé, des gens hospitalisés, de ceux qui attendent pour une chirurgie et des commerces qui sont paralysés, je ne peux m’empêcher de penser que ces gens sont égoïstes et que tout ce qui compte, c’est leur petit monde à eux autres.

Daniel Audet, Gérant de service dans un magasin d’alimentation, L’Île-Perrot