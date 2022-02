Evgeni Malkin veut en faire plus

Après s’être remis d’une opération à un genou, Evgeni Malkin estime avoir repris son erre d’aller et il espère obtenir plus de responsabilités au retour de la pause du match des étoiles.

L’attaquant des Penguins de Pittsburgh a raté les trois premiers mois du calendrier de la Ligue nationale après être passé sous le bistouri au mois de juin. Il a effectué un retour le 11 janvier contre les Ducks à Anaheim, récoltant cinq buts et 13 points en 12 sorties depuis. Il a obtenu au moins un point à ses neuf derniers matchs.

Ces premières rencontres lui ont permis de voir où en était son genou, et il se dit complètement remis. Il est donc prêt à contribuer davantage aux succès des siens.

«Après la pause, j’espère commencer à jouer de plus en plus de minutes et [j’espère] que l’entraîneur me fera plus confiance, a dit Malkin selon des propos rapportés par le site web des Penguins.

«Je pense que mon jeu est de retour. J'ai l'impression que mon genou est normal maintenant. Je n'ai plus peur. J’ai eu quelques batailles dans les coins, tout va bien, et je pense que ma confiance sera de retour à coup sûr après la pause.»

Calendrier difficile

Cet apport de Malkin sera primordial puisque les Penguins connaissent des moments plus difficiles. Après avoir remporté six matchs de suite, le club de la Pennsylvanie a en effet subi la défaite à ses quatre derniers.

Le Russe estime toutefois que la situation peut être imputée aux rigueurs du calendrier condensé. Son équipe n’a perdu que par un but chaque fois, et il a apprécié les efforts de ses coéquipiers.

«J'essaie de faire de mon mieux, a déclaré Malkin. Nous avions un calendrier difficile la semaine dernière, nous avons joué tellement de matchs. Mais les gars ont bien joué, incroyables. J'ai joué tout essayé. Je sais que je peux mieux jouer, et je le ferai. Nous avons une pause en ce moment et cela aidera tellement, je pense. Un peu de repos avant les séries éliminatoires, c'est bien.»

Les Penguins sont troisièmes dans la section Métropolitaine en vertu d’une fiche de 22-11-8 bonne pour 62 points.