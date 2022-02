LACHAPELLE, Gilles



Au CHDL de Joliette, le 15 janvier 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Gilles Lachapelle, époux de Mme Ghislaine Forest demeurant à Saint-Jacques.Le défunt laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Josée (Christian Guilbault) et Julie (Gilles-André Payette), ses 4 petits-fils : Vincent Perreault, Alex Guilbault, Alexis Leblanc, Olivier Leblanc, ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : Lucie Lachapelle (feu Paul Beauséjour), Denis Lachapelle (Hélène Thouin), Lucien Lachapelle (Cécile Robitaille), Pierre Lachapelle (feu Lucille Kingsley), feu André Lachapelle, feu Réal Lachapelle, Claire Bertrand (feu Maurice Forest), feu Jeannette Forest (feu Denis Desjardins), feu Roma Forest (Fernand Venne), Marielle Forest (feu Armand Poitras), Luc Forest (Jenny Adams), feu Lise Forest (feu Georges Demers), feu Jean-Paul Forest, feu Gaby Forest (Suzanne Plouffe), Cécile Forest (Charles Veilleux), Françine Forest (Pierre Brousseau), Liette Forest (feu Guy Desrochers), Odette Forest (Jean-René Poirier), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.M. Gilles Lachapelle sera exposé le samedi 5 février 2022 de midi à 15h à la :51 MARCEL-LÉPINEST-JACQUES, J0K 2R0www.residencelegare.comUne liturgie de la Parole sera célébrée le samedi 5 février 2022 à 15h en la chapelle de la résidence funéraire. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissiale le même jour.Afin de respecter les consignes gouvernementales, seuls les gens ayant reçu une invitation de la famille pourront y assister. (Un maximum de 25 personnes pourra participer.)Si vous êtes un membre de la famille éprouvée ou un proche significatif, votre présence doit se faire dans le respect des directives émises par la Santé Publique en regard à la distanciation physique, du lavage de mains à l'entrée et du port du masque obligatoire.