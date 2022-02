Formation professionnelle : une avenue excellente pour trouver son emploi rêvé

S’il y a eu un temps où les formations professionnelles étaient moins valorisées, voire snobées, cette période est clairement révolue. Plein de possibilités intéressantes attendent les travailleurs de demain et même ceux qui cherchent à se réorienter.

Plus que jamais, le marché du travail est en demande de personnel qualifié. Toutefois, cela ne veut pas dire que les bons emplois nécessitent obligatoirement de longues années d’études.

Des gens de métiers en demande

Selon les données compilées par l’agence de placement Randstad[1], au moins le tiers des 15 emplois les plus demandés pour l’année 2022 requiert un diplôme d’études professionnelles.

Parmi ceux-ci, on trouve notamment électricien et soudeur, mais aussi des postes de nature plus administrative tels que commis-comptable et agent du service à la clientèle.

Des programmes de soutien financier

D’ailleurs, le besoin en agents administratifs, incluant le secrétariat, est criant dans plusieurs milieux. À titre d’exemple : la demande est telle dans le domaine de la santé et des services sociaux que le gouvernement provincial a inclus un programme de bourse de 4 000 $ dans son projet Opération main-d’œuvre[2], pour chaque candidat — moyennant certaines conditions — qui souhaite compléter une formation professionnelle en tant qu’agent administratif.

Mais il n’y a pas que le gouvernement provincial qui propose du soutien financier. Le gouvernement fédéral finance également l’apprentissage de 55 métiers portant la désignation Sceau rouge par l’entremise de subventions pour les apprentis et pour les employeurs qui les emploient, de crédits d’impôt et d’un programme de prêt destiné aux apprentis.

Comme quoi les formations professionnelles représentent un tremplin vers des carrières stimulantes et enrichissantes.

