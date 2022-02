Jérémy Gabriel: tourne la page!

Quand j’ai appris hier que le chanteur Jérémy Gabriel et sa mère, Sylvie, lançaient une nouvelle poursuite, mais cette fois au civil, contre l’humoriste Mike Ward, j’ai eu l’impression de vivre le jour de la marmotte. Pas encore, que je me suis dit !

Puis l’ironie de la situation m’a sauté au visage...

Jeremy Gabriel affirmait que Mike Ward s’acharnait sur lui. Aujourd’hui, on peut se demander si ce n’est pas Gabriel qui s’acharne sur Ward.

Jeremy Gabriel affirmait que Ward avait porté atteinte à sa dignité. Aujourd’hui, on peut se demander si ce n’est pas Gabriel lui-même qui manque de dignité en s’obstinant à poursuivre encore une fois Ward.

Jeremy Gabriel affirmait qu’il avait été ridiculisé par Ward. Aujourd’hui, on peut se demander si ce ne sont pas Gabriel et sa mère qui se couvrent de ridicule.

LE COMBAT JUDICIAIRE, PRISE DEUX

Je ne suis pas avocate, je ne vous dirai pas si l’avocat de Mike Ward, Me Julius Grey, a raison quand il affirme qu’il y a prescription, autrement dit que les délais sont dépassés pour poursuivre pour diffamation autant d’années après les faits.

Mais je peux vous dire qu’il y a une prescription sociétale, une sorte de fatigue publique face à cette saga qui ne finit plus de finir. Ça fait depuis 2015 que ça dure.

Je vais prendre des gants blancs, marcher sur des œufs, tourner ma langue sept fois dans ma bouche pour être certaine de ne pas être brutale, mais j’ai envie de dire à Jeremy Gabriel : « Tourne la page ».

Hier, c’était l’annonce des nominations pour le prochain gala des Olivier. Drôle de coïnci-dence, quand même, que l’on choisisse cette journée-là pour annoncer des poursuites de 372 600 $ contre un humoriste.

Disons que ça peut refroidir les ardeurs de certains artisans de l’humour qui vont y penser à deux fois avant de faire la moindre blague en nommant une personne. Espérons que ça n’aura pas un effet de douche froide sur les jeunes qui commencent en humour et qui n’ont pas les reins assez solides pour se payer des frais d’avocats pour défendre leurs gags.

Dans son Livre offensant, Guy Nantel revient sur la saga Ward-Gabriel. « Défendre Ward, ce n’est pas défendre la qualité de son gag. C’est défendre son droit de faire ce gag, même si c’est le pire gag jamais fait, car la défense de la liberté d’expression n’a aucune utilité dans le contexte où une blague fait consensus. C’est justement quand il y a malaise et divergence qu’il faut défendre ce principe et dire publiquement que le fait d’être offensé n’est pas un argument pour justifier la censure ».

Ce sont des principes de base qu’il fait bon rappeler de temps en temps.

PROCHAIN ÉPISODE

Le 29 octobre 2021, en réaction au jugement de la Cour suprême, Mike Ward avait fait une vidéo dans laquelle il s’adressait à Jeremy Gabriel : « Bonne chance dans ta vie. Je te souhaite du bonheur. Je te souhaite du succès, peu importe ce que tu vas faire ».

Toute bataille judiciaire est épuisante. Il me semble que Jeremy Gabriel pourrait trouver plus de repos et de réconfort en passant à un autre appel.