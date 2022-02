Justine Dufour-Lapointe: une occasion d’inspirer les jeunes filles

Dans l’ombre du champion Mikaël Kingsbury, la Québécoise Justine Dufour-Lapointe pourrait elle aussi, mine de rien, marquer l’histoire du ski acrobatique au Canada en obtenant une troisième médaille olympique lors des Jeux de Pékin.

L’exploit est tout sauf banal, puisqu’elle se retrouve en position de surpasser Jennifer Heil, une athlète qu’elle considère comme une «icône du ski de bosses».

«Je suis consciente de ce fait, c’est quelque chose qui serait incroyable, confie Justine, quant à la possibilité de devancer Heil. Mais je ne fais pas du ski pour les honneurs et les médailles. On le fait parce qu’on aime ça et mon objectif est surtout d’inspirer d’autres jeunes filles.»

À 27 ans, Justine demeure réaliste. Elle a justement été bousculée par les plus jeunes depuis le début de la présente saison sur le circuit de la Coupe du monde. Au cours du mois de janvier, la benjamine des sœurs Dufour-Lapointe a néanmoins obtenu une neuvième place à Tremblant et un résultat similaire, la semaine suivante, à Deer Valley.

La Française Perrine Laffont, 23 ans, demeure parmi les grandes favorites pour grimper sur le podium, elle qui avait été couronnée aux Jeux de Pyeongchang en 2018. Sa suprématie est toutefois mise à rude épreuve par la Japonaise Anri Kawamura qui, à 17 ans, a déjà remporté trois épreuves cette saison. L’Australienne Jakara Anthony est également à surveiller, tout comme les jeunes Américaines Tess Johnson et Olivia Giaccio.

Seule l’expérience de Justine Dufour-Lapointe, médaillée d’or à Sotchi (2014) et médaillée d’argent à Pyeongchang, semble pouvoir lui permettre de sortir un lapin de son chapeau.

Souvenirs de Vancouver

La plus jeune des sœurs Dufour-Lapointe a du vécu. Avant même de se retrouver en action aux Jeux olympiques, elle se souvient notamment d’avoir observé Heil sur les pistes quand elle était adolescente. Ce fut le cas aux Jeux de Vancouver, en 2010, lorsque la Canadienne avait obtenu l’argent.

«J’avais 15 ans, j’étais spectatrice au bas du parcours, j’étais plus concentrée sur ma sœur [Chloé] évidemment, mais je me souviens très bien de cette médaille qu’elle avait remportée pour le Canada», raconte Justine, rappelant que Chloé avait pour sa part très bien fait avec une cinquième place à seulement 18 ans.

À propos de Justine, elle était âgée de 19 ans quand elle a fait ses débuts olympiques en 2014, à Sotchi. Fougueuse, l’athlète avait alors raflé l’or, devant Chloé, qui en sera pour sa part à ses quatrièmes Jeux à Pékin.

«Je ne suis plus la même fille qu’à premiers Jeux, convient Justine. Avec l’âge, j’ai une plus grande maturité et ça m’aide beaucoup. J’ai une perspective plus claire quand ça va moins bien. Mon coffre à outils est beaucoup plus fourni.»

À Pékin, Justine Dufour-Lapointe tentera de sortir les bons outils pour espérer créer une surprise et écrire un nouveau chapitre de l’histoire du Canada aux Jeux olympiques. L’occasion est fantastique pour inspirer les plus jeunes.

-La première phase de qualifications se tient à compter de 5 h jeudi matin (heure du Québec). Les finales masculines sont prévues samedi, tandis que les femmes seront en action dimanche.

-Chez les hommes, Mikaël Kingsbury pourrait obtenir une troisième médaille olympique, du jamais vu dans la discipline du côté masculin, toutes nationalités confondues. Il rêve évidemment de devenir double champion olympique, un exploit qu’a déjà réalisé Alexandre Bilodeau, en 2010 et 2014.

