La mission de l’Académie Michèle-Provost : instruire, éduquer, protéger

L’épanouissement et la réussite de vos enfants sont au cœur des préoccupations pédagogiques à l’Académie Michèle-Provost. Notre mission? Instruire, éduquer, protéger.

Toute une gamme extraordinairement étendue d’initiatives, d’interventions et de directives sont mises en place pour permettre à tous les élèves de réaliser leur plein potentiel individuel, et ce, du préscolaire au secondaire. C’est la raison pour laquelle nous offrons, entre autres, un service de tutorat pour surmonter les difficultés d’apprentissage, une grande variété d’activités parascolaires pour favoriser des expériences enrichissantes ainsi que les services d’une chef cuisinière pour assurer une saine alimentation.

Avec nous, vos enfants bénéficient d’un enseignement de qualité supérieure dans un cadre moderne qui possède les infrastructures nécessaires à leur formation telles qu’un laboratoire de sciences, un laboratoire informatique, des bibliothèques, des gymnases et des aires d’activités extérieures. De plus, nous pouvons facilement basculer en enseignement à distance par visioconférence. Les parents apprécient également le débarcadère qui facilite l’arrivée et le départ des élèves.

Outillés pour l’avenir

À l’Académie Michèle-Provost, nous croyons à une éducation accessible à tous et à toutes. Ainsi, notre processus d’admission se fait sans test. Pour en connaître davantage sur notre mission et notre projet éducatif, prenez rendez-vous avec nous. C’est l’occasion idéale de vous familiariser avec nos installations et de poser vos questions. Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir.

Choisir l’Académie Michèle-Provost, c’est choisir un milieu scolaire offrant un excellent taux de réussite et de bons outils pour l’avenir!