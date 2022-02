La saga Mike Ward-Jérémy Gabriel en 8 dates

Jérémy Gabriel et sa mère poursuivent à nouveau l’humoriste Mike Ward, qui s’est moqué de la condition du jeune homme durant un spectacle. Retour sur 8 dates de cette saga :

1. 2010-2013

C’est l’année où Mike Ward a entamé la tournée de son spectacle qui sera présenté à 230 reprises en trois ans. Durant son spectacle, l'humoriste consacre plusieurs blagues sur la maladie de Jérémy Gabriel. Celle-ci fait en sorte que le jeune artiste a une déformation du crâne et du visage.

2. 2015

Une plainte est déposée contre Mike Ward devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

3. 2016

Un an après le dépôt de la plainte, un tribunal condamne l’humoriste à verser 35 000$ à Jérémy Gabriel et 7000$ à sa mère à titre de dommages moraux et punitifs.

4. 28 novembre 2019

Sans surprise, Mike Ward porte la cause en appel. Le jugement sera toutefois maintenu par la Cour d’appel du Québec.

5. 30 juillet 2020

La Cour suprême du Canada – plus haut tribunal au pays – accepte d’entendre la cause de Mike Ward, qui refuse toujours de verser 35 000$ à Jérémy Gabriel.

6. Février 2021

Les parties plaident tour à tour leur cause devant la Cour suprême - plus haut tribunal au pays - après que l’humoriste ait porté à nouveau la cause en appel.

7. 23 octobre 2021

La Cour suprême tranche en faveur de Mike Ward dans un vote divisé (5-4). L’humoriste n’aura pas à payer 35 000$ à Jérémy Gabriel qui le poursuivait pour discrimination.

8. 1er février 2022

Le jeune artiste se tourne à nouveau vers les tribunaux. Cette fois-ci, lui et sa mère intentent un recours pour diffamation plutôt que discrimination. Les plaignants réclament 372 600$.