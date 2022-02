L’administration Biden mal préparée pour la sortie d’Afghanistan

Pour bien des Américains, républicains comme démocrates, le retrait des troupes d’Afghanistan était devenu inévitable. Si une majorité d’observateurs appuyaient la décision, vous vous souvenez que les critiques fusaient de toutes parts lors du début des opérations.

Déjà en août 2021, j’évoquais le mensonge afghan. Non seulement les médias nous renvoyaient des images de chaos, mais je vous suggérais aussi à la consultation des «Afghanistan papers». Nous apprenions alors qu’aucune administration, de Bush jr à Biden, n’avait été transparente avec la population.

Si j’y reviens ce matin, c’est que la fuite de documents émanant de la salle de crise de la Maison-Blanche permet de constater la piètre préparation de l’administration Biden. L’improvisation qui a caractérisé une partie des opérations était particulièrement flagrante sur la question de l’évacuation des Afghans qui avaient coopéré avec les Américains. Pour ces derniers, ne pas quitter le pays pouvait équivaloir à une peine de mort.

Le site Axios présente cependant plusieurs des informations contenues dans le document. J’en partage certaines avec vous pour bien démontrer l’ampleur de la problématique. Je note au passage que la réunion pendant laquelle on discute du contenu du document s’est déroulée le 14 août 2021 entre 15h30 et 16h30.

Nous n’étions alors qu’à quelques heures de l’entrée des talibans dans Kaboul. Il était déjà bien tard pour envisager une réaction structurée. Je précise tout de suite que cette cellule de crise n’est là que pour dégager des priorités et répartir les tâches dans la préparation de l’évacuation, il fallait donc ensuite acheminer les directives vers les différents services avant que le tout ne devienne opérationnel. Un processus trop long en situation d’urgence.

Quelles sont donc les informations les plus étonnantes présentées dans le document? Malgré la progression rapide des talibans, il n’y avait pas encore de liste définitive des pays qui accepteraient d’accueillir des Américains ou des Afghans. Il ne semblait pas non plus y avoir une liste des pays qui pourraient au moins servir de plateforme de transition pour relocaliser tout le personnel.

Ce serait également dans ce document qu’on propose au personnel de l’ambassade de s’enregistrer sur une liste d’employés locaux qui souhaitent être relocalisés. Le personnel devait donc s’assurer d’inscrire les noms sur ladite liste tout en se préparant à évacuer dans les plus brefs délais.

À la lumière de ces récentes informations, il semble assez clair que malgré divers préparatifs sur d’autres fronts, l’administration Biden n’était pas prête. Nous savions déjà que les décideurs ont surestimé la résistance des forces afghanes, mais Joe Biden devra bientôt expliquer pourquoi son administration n’était pas mieux préparée.

À qui le président et ses conseillers devront-ils rendre des comptes? Aux Américains par l’intermédiaire d’une commission bipartisane de douze membres de la chambre des représentants qui débutera bientôt ses activités.

Alors que d’anciens collaborateurs afghans se terrent toujours en Afghanistan, que les Américains ont encore en mémoire les terribles images du début de l’opération de retrait et que le président ne parvient pas à remonter la pente dans les sondages, les révélations que je présente ici constituent un nouvel obstacle pour une administration qui peine à secouer sa torpeur.

On s’attendait à une part de chaos et d’imprévus en envisageant le retrait des troupes après un conflit aussi long, mais je ne crois pas qu’on imaginait que le président et ses conseillers attendraient à la dernière minute pour régler des aspects cruciaux de l’opération. Pas après que le candidat Biden ait vanté l’expérience et la compétence de son entourage.