L’AMC souhaite voir un effort pour la vaccination à l’échelle mondiale

La fin de la pandémie de COVID-19 passerait par la vaccination, selon l’Association médicale canadienne (AMC), qui souhaite voir un effort supplémentaire du Canada pour favoriser un accès équitable aux vaccins à l’échelle mondiale.

«Le défaut d'accès équitable aux vaccins contre la COVID-19 soulève d'importantes préoccupations d'ordre éthique en plus d'accroître le risque d'émergence de nouveaux variants», a déclaré mardi par communiqué la Dre Katharine Smart, présidente de l'AMC.

«Les vaccins sont essentiels à notre sortie de cette pandémie. En offrant cette protection aux autres pays, nous protégeons la population du monde entier, y compris la population canadienne», a-t-elle ajouté.

Une vision qui est également partagée par près de 75 % de Canadiens interrogés dans un récent sondage Ipsos, qui ont estimé que la vaccination à l’échelle mondiale est essentielle pour mettre fin à la pandémie.

Ottawa a déjà investi plus de 2,5 milliards $ pour fournir au moins 200 millions de doses de vaccin à l’initiative COVAX d’ici la fin de l’année 2022. Près de 2 millions de doses de Moderna ont aussi été envoyées au Ouganda et en Égypte à la fin de 2021.

Saluant l’initiative, l’AMC a toutefois pressé le gouvernement Trudeau d’accroître les dons de vaccins à COVAX, mais aussi de renforcer la capacité des organisations à livrer et administrer les vaccins dans les pays à plus faibles revenus. À plus long terme, l’organisation souhaite aussi voir le Canada augmenter sa production de vaccins.

«Pour mettre fin à ce cycle, nous avons tous un rôle à jouer afin de protéger nos collectivités en nous faisant vacciner, en suivant les conseils de la santé publique locale et en appuyant les efforts de vaccination à l'échelle mondiale», a rappelé la Dre Smart.

Le sondage Ipsos a été mené en ligne auprès de 2001Canadiens de plus de 18 ans du 21 au 23 janvier 2022.

