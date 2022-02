Le Bas-Saint-Laurent, une région à découvrir

Avec les dernières chutes de neige qui sont tombées sur la région du Bas-Saint-Laurent, tous les intervenants du milieu attendent les motoneigistes qui veulent découvrir leur coin de pays.

Les consignes étant maintenant adoucies, tout peut se mettre en place pour l’arrivée des amateurs.

« Nous sommes prêts et nous avons hâte de les revoir, explique la responsable du dossier motoneige à l’ATR du Bas-Saint-Laurent, madame Karine Lebel. Les clubs avaient dû mettre sur pause les services offerts dans les relais, mais là, ils ont repris le collier. Maintenant, les amateurs vont découvrir les vrais relais de nos clubs. Les bénévoles des clubs ont travaillé très fort pour garder une belle qualité de sentiers. Maintenant que la neige est au rendez-vous, tout est en place. »

Considérée comme une excellente région pour les motoneigistes, désormais, il sera possible de vraiment réaliser de grandes randonnées.

« Maintenant, les motoneigistes pourront faire de plus grandes boucles ou de plus longs circuits de plusieurs jours, explique l’experte. Les sentiers sont tous ouverts, praticables, et comme on prévoit des chutes de neige sous peu, les conditions vont s’améliorer encore plus. Tous les indicateurs sont au vert dans la région. »

Photo courtoisie

DES SERVICES DE QUALITÉ

Dans l’ensemble de la région, les motoneigistes vont trouver des services de qualité à tous les niveaux, avec des accès faciles.

« À Rivière-du-Loup par exemple, les hôtels sont directement accessibles par le sentier. À Rimouski, les motoneigistes peuvent entrer dans le centre-ville. Les facilités sont là, les services sont là. La majorité des établissements ont des garages ou des espaces protégés pour stationner les motoneiges. »

La pratique de la motoneige dans cette région représente beaucoup pour l’économie locale. « L’industrie de la motoneige, c’est trois millions de dollars de retombées économiques pour notre région, explique la spécialiste. Tout cela se passe sur trois mois environ, à travers notre réseau de 1800 kilomètres de sentiers. Vraiment, nous sommes une vraie destination motoneige. »

TOUT UN AMBASSADEUR

La région peut compter sur un ambassadeur qui connaît tous les recoins du territoire, le grand patron de Motoneiges.ca, M. Denis Lavoie.

« Au Bas-Saint-Laurent, une des caractéristiques principales, c’est la variété de sentiers qui s’offre à nous, précise monsieur Lavoie. Certains sentiers passent sur des terres agricoles, d’autres en forêt alors que d’autres vont nous amener en territoire plus montagneux. Il y a toujours de beaux paysages qui se présentent à nous. On peut passer quatre fois dans le même sentier durant l’hiver et selon l’enneigement, l’angle du soleil et différents autres facteurs, le décor sera complètement différent. C’est selon moi une des forces majeures du Bas-Saint-Laurent. »

Pas toujours besoin de trimbaler ses bagages.

« Avec tous les services disponibles pour le logement, on peut facilement vivre une aventure de plusieurs jours, sans avoir à toujours trimbaler ses bagages avec soi. Aussi, tout au long des sentiers, les clubs offrent des services dans des relais de qualité. Vraiment, tout est pensé motoneige. Le nouveau sentier numéro 35 nous amène dans l’arrière-pays, à des sites qui n’étaient pas accessibles avant le prolongement de ce dernier. »

Il faut dire ici que notre homme sait de quoi il parle. Il roule depuis les années 1970 dans la région. C’est dans le début des années 1980 qu’il est vraiment devenu un adepte des sentiers. Il possède donc plus de 40 ans d’expérience dans le secteur.

Il a terminé l’entrevue en déclarant : « Les gens du Bas-Saint-Laurent sont vraiment accueillants. J’invite les motoneigistes à venir le constater par eux-mêmes. »

La meilleure façon d’en savoir plus sur la région est de vous rendre sur le site www.bassaintlaurent.ca sous l’onglet motoneige ou encore par téléphone au (418) 867-1272.

Une aide financière appréciée

Le ministre des Transports, François Bonnardel, a annoncé lundi dernier une subvention supplémentaire de près de dix millions de dollars dans le Programme d’aide financière aux véhicules hors route, dans le volet infrastructures et protection de la faune.

La nouvelle avait de quoi réjouir le président de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, Réal Camiré, et le président de la Fédération québécoise des clubs quad, Réjean Blouin. Les deux étaient présents pour l’annonce du ministre. Ils ont mentionné que cette aide financière supplémentaire allait permettre aux clubs soit de réparer des infrastructures existantes, soit d’en bâtir de nouvelles qui vont améliorer les réseaux de sentiers et la sécurité pour les deux organisations.

Une partie de la somme accordée permettra d’augmenter les mesures de sécurité et de sensibilisation pour les usagers.

Présente à la conférence de presse, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a rappelé l’importance de la pratique des deux activités pour l’économie des régions, autant avec des amateurs québécois que pour les touristes qui viennent visiter le Québec.

Selon la ministre, la venue de touristes chez nous pour la motoneige et le quad, représente 187 millions $ en retombées économiques dans les différentes régions du Québec. Au chapitre de la sécurité, elle était plutôt fière de mentionner que 377 guides avaient suivi la formation pour pratiquer leurs activités, comme le demande maintenant la Loi sur les véhicules hors route.