Les Maple Leafs en veulent plus encore

Même s’ils seront davantage jugés pour leurs performances en séries éliminatoires, les Maple Leafs de Toronto prennent la saison régulière au sérieux et forment l’une des équipes les plus redoutables de la Ligue nationale.

• À lire aussi: Tristan Luneau: un jeune espoir pour la LNH

• À lire aussi: LNH: programme double à TVA Sports

Les hommes de l’entraîneur-chef Sheldon Keefe ont certes bien meilleure mine que leurs tombeurs du printemps dernier, les Canadiens de Montréal, qu’ils devancent par 38 points au classement de la section Atlantique.

Aussi, ils ont le vent dans les voiles en vertu de leurs cinq gains consécutifs, incluant les deux plus récents aux dépens des Devils du New Jersey. Mardi, ils ont fait vivre une soirée d’enfer à leurs rivaux en triomphant 7 à 1 à Newark (voyez les faits saillants dans la vidéo ci-dessus).

Et la mauvaise nouvelle pour les autres clubs, c’est que les Leafs estiment pouvoir faire mieux.

«Nous n’avons pas joué un vrai 60 minutes ensemble, a déclaré au site NHL.com l’attaquant Mitchell Marner, qui vogue sur une séquence de sept parties avec au moins un but. Mais je pense que dès la première mise au jeu, nous voulions sortir fort en contrôlant la zone neutre et en compliquant la tâche de nous contourner. Quand on envoie les rondelles profondément dans leur territoire, nous sommes durs à l’égard de l’adversaire. On essaie de trouver le bon angle de tir et je crois qu’on a accompli du bon travail.»

En compagnie d’Auston Matthews et de Michael Bunting, Marner accumule les succès en offensive. Au cours de sa période fructueuse, il a totalisé 15 points, incluant huit filets.

«Les trois sont pas mal sur la même longueur d’onde, a déclaré Keefe. Ils bougent bien avec et sans le disque afin de se repérer les uns les autres. En tenant compte de cela et de leurs habiletés, ils constituent un groupe difficile à contrer.»

En bonne position

Les Leafs occupent le troisième rang de leur division avec 61 points, mais ont disputé moins de rencontres que leurs principaux opposants. Ils accusent un retard de huit points sur les Panthers de la Floride, détenteurs du premier rang, tout en ayant cinq matchs en main. Puis, Toronto est à cinq points du Lightning de Tampa Bay et a joué quatre parties de moins que les champions en titre.

Conséquemment, l’équipe ontarienne pourrait bien obtenir l’avantage de la glace au premier tour des séries, voire décrocher le titre de section, si elle poursuit ses succès.

Au retour de la pause de la classique des étoiles, les Leafs accueilleront les Hurricanes de la Caroline, lundi. Ils reprendront ensuite trois duels dans l’Ouest qui avaient été repoussés en raison de la pandémie.

À voir aussi