Les paramédics sont épuisés et inquiets

OTTAWA | Les paramédics d’Ottawa, déjà épuisés après deux ans de pandémie, sont complètement débordés par l’occupation de leur ville et sont inquiets pour les résidents assiégés de même que pour leur propre sécurité.

Le président de l’Association des paramédics d’Ottawa, Daryll Wilton, est à bout de souffle. Depuis l’arrivée du convoi de camions dans la capitale fédérale, ses collègues et lui ont vu leur charge de travail s’alourdir considérablement.

« C’est comme un village qui aurait poussé dans notre ville du jour au lendemain. Un village qui a des besoins médicaux comme n’importe quel autre », explique-t-il au Journal.

Escortés par la police

Après avoir essuyé des jets de pierre et des insultes racistes en fin de semaine, ils opèrent maintenant sous l’escorte de policiers qui sont eux-mêmes à bout.

« Nos agents ont été poussés à la limite, ils ont été blessés, ils sont fatigués au-delà de ma capacité de décrire », a déclaré le chef de la police d’Ottawa, Peter Sloly.

Ensemble, policiers et paramédics font face à un casse-tête logistique pour se déplacer dans la zone occupée.

« Dans le périmètre, il y a des condos, des maisons. C’est très dense. Beaucoup de gens vivent là. Quand on a un appel d’urgence avec une vie en danger, c’est compliqué. Il faut coordonner avec plusieurs services », dit M. Wilton.

Impacts jusqu’à toronto

En plus, le blocage du centre-ville cause des bouchons de circulation énormes tant à Ottawa qu’à Gatineau puisque deux des cinq ponts reliant Ottawa et Gatineau sont fermés.

Les soignants qui vivent et travaillent d’un côté à l’autre de la rivière des Outaouais perdent donc des heures sur la route.

« On travaille 70 heures par semaine depuis des mois et on nous ajoute une charge par-dessus l’autre. Nos gens sont brûlés », souffle Daryll Wilton.

Des paramédics de la grande région de Toronto sont venus en renfort pour soutenir leurs collègues de la capitale.

Mais M. Wilton craint que leur déplacement à Ottawa prive des gens de services essentiels chez eux. Les paramédics de l’Ontario étaient déjà mobilisés pour soutenir les hôpitaux, les centres de soins de longue durée et les cliniques de vaccination.