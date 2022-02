Montréal en lumière confirme son retour

L’incertitude a plané longtemps, mais le populaire festival Montréal en lumière pourra bien tenir sa 23e édition, du 17 au 27 février.

L’organisation de cet événement, qui propose un volet tant gastronomique que musical, a dû réorganiser sa programmation afin de pouvoir respecter les mesures sanitaires qui entreront en vigueur lundi.

Du côté musical, une poignée de concerts seulement ont pu être confirmés. D’abord, les 18 et 19 février, Pierre Lapointe proposera une soirée spéciale appelée Les retrouvailles, « pour fêter la réouverture des salles ». Afin de satisfaire la demande de billets, et pour respecter la capacité maximale exigée de 50 % et 500 spectateurs, une troisième représentation a été ajoutée le 19 février à 15 h.

Le 18 février, l’Astral présentera le concert de l’artiste ontarien AHI. Deux jours plus tard, à 15 h au Gesù, les tout-petits pourront assister au spectacle Ari Cui Cui et les patins magiques.

Plusieurs reports

Enfin, la formation Le Couleur, qui fait de plus en plus parler d’elle, jouera le 25 février à l’Astral. Mayfly se chargera de la première partie.

Plusieurs spectacles doivent aussi se tenir à la salle Le Balcon, rue Sainte-Catherine.

Les mesures sanitaires trop contraignantes ont de leur côté forcé le report de nombreux autres concerts qui avaient été annoncés pour cette nouvelle édition de Montréal en lumière. Du nombre, on compte Charlotte Cardin, Leif Vollebekk, Les Deuxluxes et Thierry Larose.

L’équipe de Montréal en lumière a aussi indiqué que les activités gastronomiques et extérieures seront prolongées jusqu’au samedi 5 mars.

Pour toutes les infos : montrealenlumiere.com.