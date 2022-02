Nickel: Marchand «fait diversion», s’insurgent Villeneuve et Smith

En évoquant la possibilité que la Ville de Québec puisse se doter de sa propre norme pour la concentration de nickel dans l’air, le maire Marchand «fait diversion», ont déploré les opposants Claude Villeneuve et Jackie Smith.

«Il (le maire) me donne plus l’impression d’avoir une patate chaude dans les mains puis quand ça brûle trop d’un côté, il la passe dans l’autre main (...) J’ai l’impression que c’est comme une fuite en avant», a imagé le chef d’équipe Savard, mercredi, en point de presse.

Ce dernier a d’ailleurs invité les médias à «modérer leurs attentes» quant au comité plénier qui doit avoir lieu, de façon virtuelle, demain (jeudi) sur cet enjeu.

Il a rappelé que la seule scientifique-experte conviée (la professeure Michèle Bouchard) est celle dont les travaux ont servi de base au gouvernement pour quintupler la norme quotidienne de concentration du nickel dans l’air. «On n’entendra une diversité d’avis scientifiques demain (jeudi). On n’aura pas LA science dans son ensemble qui va nous parler», a-t-il prévenu.

Selon le chef de l’opposition, «avec son plénier, le maire est venu se mettre entre le gouvernement puis les citoyens (...) Demain, on va s’interroger sur le sexe des anges». M. Villeneuve s’est également dit «très à l’aise si le premier clash» entre le maire et lui devait intervenir sur le sujet du nickel lors du conseil municipal de lundi.

Du théâtre

Raisonnement semblable du côté de la chef de Transition Québec, Jackie Smith, qui a carrément qualifié le comité plénier de jeudi de «théâtre». Cette dernière a également affirmé que l’hypothèse que la municipalité se dote de ses propres seuils est «une fausse bonne idée».

«Si on prend un règlement juste pour nous, ça veut dire qu’il faut avoir toute une structure qui va faire la surveillance et mettre en place les instructions et les amendes. Déjà à la Ville, on a des dépassements de normes à l’incinérateur qui passent inaperçus et qui ne font pas l’objet de suivis. On fait déjà mal notre job de suivi de la qualité de l’air», a-t-elle regretté.

M. Villeneuve et Mme Smith seront présents ce samedi à 11 h 30 sur le pont Dorchester, à Limoilou, pour un «rassemblement citoyen» dénonçant l’intention du gouvernement Legault de procéder à un changement réglementaire sur le nickel.

Inquiétude à l’Ordre des chimistes

De son côté, l’Ordre des chimistes du Québec (OCQ) a exprimé ses inquiétudes, mercredi, en affirmant que «la protection du public doit être la priorité» du gouvernement dans ce dossier.

«L’Ordre invite le ministre de l’Environnement à faire preuve d’une prudence et prévoyance plus importantes dans l’ajustement de la norme journalière de nickel permise. Par-dessus tout, la santé et l’environnement doivent avoir préséance sur les questions économiques légitimes à l’origine de cet exercice», a-t-on fait valoir.

Michel Alsayegh, président de l’OCQ participera, jeudi au comité plénier de la Ville de Québec.

