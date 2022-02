Parti conservateur du Canada: Candice Bergen élue cheffe par intérim

La députée conservatrice manitobaine Candice Bergen a été élue cheffe par intérim du Parti conservateur du Canada, mercredi soir.

Mme Bergen a été choisie par le caucus parmi neuf candidats potentiels, a précisé la formation politique.

Proche de son ancien chef poussé vers la sortie par son caucus mercredi matin, Candice Bergen était jusqu'ici la chef adjointe du PCC, ainsi que le bras droit d'Erin O'Toole.

«Je vais exprimer ma gratitude et mon respect à Erin O'Toole pour son leadership et les sacrifices qu'il a faits pour le parti et le caucus. Merci aussi à Rebecca et à toute la famille O'Toole pour leur dévouement et leur appui. Erin est un atour et demeurera un membre important de notre équipe», a d'ailleurs commenté Mme Bergen dans la foulée de l'annonce du départ du chef conservateur.

À l'image de plusieurs de ses collègues conservateurs, Mme Bergen a publiquement appuyé les manifestations de camionneurs qui se sont déroulées à Ottawa et ailleurs au pays dans les derniers jours.

«Contrairement à certains [individus], il y a des milliers de Canadiens passionnés, pacifiques et patriotes sur la colline en ce moment qui ne cherchent qu’à être entendus», a notamment clamé Mme Bergen à la Chambre des Communes lundi en incitant le gouvernement Trudeau à prêter l'oreille aux doléances des camionneurs.

À l'image de son ex-chef, la nouvelle leader conservatrice a aussi pris soin de se distancer de la frange plus extrémiste des manifestants qui se sont pointés à Ottawa avec des symboles haineux ou qui ont profané le Monument commémoratif de guerre du Canada.

Élue pour une première fois en 2008, Candice Bergen représente depuis plus de 13 ans les électeurs de Portage-Lisgar, une circonscription qui s'étend à l'ouest de Winnipeg.

Mme Bergen a notamment été ministre d'État au Développement social entre 2013 et 2015, sous le règne de Stephen Harper. Elle a aussi servi pendant quatre ans à titre de leader parlementaire de l'Opposition officielle, de 2016 à 2020, avant d'être nommée chef adjointe du PCC.