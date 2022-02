Poste de DG: Pat Verbeek serait l'homme des Ducks

Selon The Athletic, Pat Verbeek serait le choix des Ducks d’Anaheim pour le poste de directeur général de l’équipe.

L’annonce pourrait être officialisée aussi tôt que jeudi.

Verbeek œuvre comme assistant au directeur général Steve Yzerman chez les Red Wings de Détroit depuis 2019.

L’Ontarien de 57 ans avait également travailler aux côtés d’Yzerman dans l’organisation du Lightning de Tampa Bay.

L’ancien porte-couleur des Devils du New Jersey, des Whalers de Hartford, des Rangers de New York, des Stars de Dallas et des Red Wings a disputé 1424 matchs dans la Ligue nationale de hockey.

Il a terminé sa carrière avec un total de 522 buts et 1063 points.