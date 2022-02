Printemps hâtif ou tardif: voici les prédictions des marmottes

C’est aujourd’hui que les marmottes canadiennes et américaines, ces oracles de la météo, se prononcent. Printemps hâtif ou six semaines d’hiver de plus?

À 7h ce matin, Shubenacadie Sam de la Nouvelle-Écosse a vu son ombre et tranché, l’hiver durera six semaines de plus.

La marmotte gaspésienne Fred de Val-d'Espoir, près de Percé, a vu son ombre mercredi matin. Comme le veut la coutume, c'est donc dire que le printemps sera tardif.

Photo Agence QMI, Nelson Sergerie

La plus connue des marmottes, Punxsutawney Phil en Pennsylvanie, a aussi rendu sa prédiction. Le beau rongeur annonce que l'hiver se poursuit pour six semaines.

– Avec la collaboration de Nelson Sergerie, Agence QMI

