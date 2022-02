Prix Laureus : Brady, Dressel et Thompson-Herah parmi les nommés

Le nageur américain Caeleb Dressel, la sprinteuse jamaïcaine Elaine Thompson-Herah, qui ont tous deux brillé aux JO, ainsi que la légende du football américain Tom Brady, ont été sélectionnés pour le prix Laureus pour remporter ses «world sports awards».

Six athlètes ont été choisis par 1 300 journalistes sportifs mondiaux pour chaque prix (sept au total) qui seront décernés en avril à l’issue d’un second vote.

Les deux catégories les plus prestigieuses sont celles de sportif et sportive de l’année.

Chez les femmes, outre Elaine Thompson-Herah, triple médaillée d’or à Tokyo (100 mètres, 200 m et relais 4x100 m), figurent également la sprinteuse Allyson Felix, athlète américaine la plus médaillée, les nageuses australiennes Emma McKeon, victorieuse quatre fois aux JO, et américaine Katie Ledecky, quadruple médaillée à Tokyo, la joueuse de tennis australienne Ashleigh Barty (Wimbledon 2021, Open d’Australie 2022) et Alexia Putellas, ballon d’or 2021.

Chez les hommes, on retrouve donc Dressel, vainqueur de cinq médailles d’or aux Jeux de Tokyo, et Brady, qui a annoncé sa retraite mardi après 22 saisons en NFL, mais aussi le joueur de tennis serbe Novak Djokovic, déjà primé quatre fois (2012, 2015, 2016 et 2019).

L’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski est également dans la course, tout comme le nouveau champion du monde de Formule 1 Max Verstappen, qui a mis fin au règne de Lewis Hamilton, et Eliud Kipchoge, vainqueur de deux médailles d’or successives en marathon.

L’an dernier, le tennis était à l’honneur, puisque l’Espagnol Rafael Nadal et la Japonaise Naomi Osaka avaient reçu ces prix.

Dans les autres prix, la joueuse de tennis britannique Emma Raducanu et le Russe Daniil Medvedev ont été nommés dans la catégorie Révélation de l’année, tout comme la Vénézuelienne Yulimar Rojas, championne olympique du triple saut, tandis que le cycliste britannique Mark Cavendish et la gymnaste américaine Simone Biles font figure de favoris dans la catégorie Comeback de l’année.

«Les noms des lauréats seront révélés en avril à l’occasion d’une cérémonie digitale, après vote de l’Académie Laureus, le jury sportif suprême composé de 71 des plus grandes légendes du sport», précise Laureus dans son communiqué.

Les Laureus sports awards sont organisés par la fondation du même nom depuis 2000.