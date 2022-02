Réglementation des entreprises en ligne: le projet de loi C-11 a été déposé

Le projet de loi C-11, qui vise à modifier la «Loi sur la radiodiffusion» pour réglementer les entreprises en ligne, a été déposé mercredi à la Chambre des communes, une décision saluée par l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM).

Le dépôt du projet de loi a été effectué par le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, et en est à sa première lecture devant les députés.

Le ministre a rappelé sur Twitter que ce projet prévoit de mettre à jour les règles de radiodiffusion pour inclure les plateformes de diffusion en continu comme Netflix. S’il est adopté, il devrait permettre de faciliter l’accès à du contenu canadien et soutenir les créateurs des minorités culturelles et autochtones.

Le gouvernement Trudeau s’était engagé à déposer le projet de loi C-11 au cours des 100 premiers jours de son nouveau mandat, un geste qui a été rapidement salué par l’AQPM.

Nous mettons à jour nos règles pour inclure les plateformes de diffusion en continu. Qu’est-ce que ça change?👇 pic.twitter.com/ySr0jrRlmX — Pablo Rodriguez (@pablorodriguez) February 2, 2022

«Ce projet de loi qui permettra au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) d’imposer des obligations réglementaires aux entreprises de diffusion en ligne pour la création, la production, la diffusion et la mise en valeur de contenus canadiens est une assise essentielle pour assurer la souveraineté culturelle du Canada et la pérennité de notre industrie», a affirmé par communiqué Hélène Messier, présidente-directrice générale de l’AQPM.

«La survie des entreprises de production indépendante dépend de leur capacité à pouvoir œuvrer dans un environnement règlementaire plus équitable qui met à contribution tous les joueurs importants de l’écosystème de radiodiffusion», a-t-elle ajouté.

Près de 71% des adultes québécois étaient abonnés à au moins une plateforme payante de diffusion en ligne en 2021, selon les dernières données de l’Académie de la transformation numérique de l’Université Laval.

Ces chiffres dépassaient pour la première fois ceux du nombre d’abonnements à la télévision traditionnelle, qui représente 66%.

«S’appropriant une part de plus en plus élevée des revenus canadiens provenant de l’écoute des contenus audiovisuels, il est impératif et urgent que les plateformes en ligne et les géants du web participent à leur financement et à leur promotion», a souligné Mme Messier.