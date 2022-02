RENIR: inacceptable de payer des consultants 1000 $ l’heure, selon les oppositions

Les oppositions plaident qu’il est inacceptable de payer des consultants 1000 $ l’heure pour implanter partout au Québec le coûteux et désastreux réseau de radiocommunication d’urgence.

«Est-ce que c’est normal pour un gouvernement de payer 1000 dollars l’heure pour un consultant ? Point. La réponse, c’est non. Qui est responsable ultimement de décisions comme celle-là ? La réponse est simple : le gouvernement», a pesté le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon.

Notre bureau parlementaire dévoilait mercredi que Québec est incapable d’accélérer l’implantation de son réseau de communication d’urgence.

Ainsi, le ministère de la Cybersécurité et du Numérique doit se résigner à payer des consultants 1000 $/h et permettre à la SQ de dépenser encore des millions pour maintenir en vie la vieille technologie parallèle.

«Si on paie des gens mille dollars de l’heure comme consultants, c’est au gouvernement de prendre ses responsabilités et de nous expliquer dans quel univers parallèle est ce que ça a du sens», a ajouté le péquiste.

Jour de la marmotte

Le projet amorcé en 2008 devait coûter 144 M$ et être actif partout en 2014. En raison des ratés, le projet a maintenant dépassé le milliard et est seulement implanté à 44 % à la SQ.

Le député de Québec solidaire, Vincent Marissal, soutient de son côté que le ministre Éric Caire doit agir rapidement pour mettre l’ordre dans le réseau informatique de l’État.

«Malheureusement, c’est un film qui tourne en boucle depuis combien de décennies au Québec ? Le ministre Caire, après beaucoup d’attente et d’efforts, est enfin devenu ministre plénipotentiaire, alors qu’il mette ses culottes», a-t-il dit, affirmant que le ministre doit rétablir l’expertise «maison».

«C’est vrai pour les ingénieurs en transport, mais c’est vrai aussi dans le domaine informatique. C’est qu’on a tellement laissé partir notre monde, à force de ne pas les payer ou de ne pas les valoriser, ils sont partis ailleurs», a illustré M. Marissal.

1000 $ à l’interne

Le président du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, Christian Daigle, affirme qu’avec RENIR, c’est le jour de la marmotte.

«C’est incroyable qu’on arrive à des situations comme ça. Un projet qui va coûter extrêmement cher à la population et qui n’est pas déployé dans les temps requis», mentionne M. Daigle. «Avec la CAQ au pouvoir, on est passé de 27 % de sous-traitant à 31 % (...) Ce n’est pas la bonne solution. On devrait déterminer nos besoins avec des gens qui sont embauchés à l’interne, parce qu’à 1000 piastres de l’heure, on pourrait avoir pas mal de gens qui sont intéressés à travailler pour la fonction publique.»

