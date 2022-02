Repêchage 2022: un vrai casse-tête pour le CH

À quatre mois du repêchage de la LNH et considérant le fait que les Canadiens risquent d’y repêcher très haut (!), tous les regards sont tournés vers les espoirs de cette cuvée 2022.

Si Shane Wright a longtemps été considéré comme l’indétrônable premier choix de l’événement, ce n’est plus le cas, la compétition derrière lui étant de plus en plus féroce.

À l’occasion d’un tout nouveau segment à l’émission JiC, le journaliste Anthony Martineau a dévoilé son top 10 des meilleurs espoirs en marge de l’encan.

Martineau a basé ses choix sur ce qu’il a observé ces derniers mois, mais aussi sur ce que plusieurs recruteurs lui ont confié.

